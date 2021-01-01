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Общество ,  
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Число жертв наезда автомобиля на пешеходов в Германии возросло до четырех

Фото:Michael Probst / AP
Фото: Michael Probst / AP

Число погибших в результате наезда автомобиля на пешеходов в германском городе Трир увеличилось до четырех. Об этом сообщает местная полиция.

«Министр внутренних дел [ФРГ] Роджер Левентц подтверждает, что погибли четыре человека, еще 15 человек получили ранения», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее мэр Трира Вольфрам Лейбе сообщил о двух погибших. Позднее информацию о гибели двух человек и задержании водителя распространила полиция Трира, но затем сообщение на странице управления в сети Twitter было исправлено на «несколько» погибших.

Посольство заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Германии
Общество
Фото:Thilo Schmuelgen / Reuters

Автомобиль, за рулем которого находился 51-летний водитель, совершил наезд на пешеходов на скорости свыше 70 км/ч 1 декабря. В немецкой прокуратуре заявили, что пока нет доказательств, что наезд был совершен по политическим или религиозным мотивам.

Посольство России в Германии сообщило, что среди пострадавших при наезде россиян нет. Сейчас российские дипломаты находятся в тесном контакте с местной полицией.

Германия наезд жертвы
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