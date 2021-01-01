Посольство заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Германии

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Среди пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в городе Трир российских граждан нет, сообщило посольство России в ФРГ в Facebook со ссылкой на немецкие правоохранительные органы.

Сейчас российские дипломаты находятся в тесном контакте с полицией Германии.

Инцидент произошел в центре города 1 декабря. Автомобиль, которым управлял 51-летний водитель, совершил наезд на пешеходов, двигаясь со скоростью более 70 км/ч.

Радио SWR со ссылкой на мэра Трира Вольфрама Лейбе сообщило, что около 15 человек пострадали, а водитель задержан. По данным полиции, в результате инцидента погибли несколько человек.