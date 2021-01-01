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Пандемия коронавируса ,  
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Pfizer и BioNTech подали заявку на использование вакцины от COVID в ЕС

Фото:Ted Shaffrey / AP
Фото: Ted Shaffrey / AP

Американская и немецкая компании Pfizer и BioNTech подали заявку на условное разрешение использовать вакцину от COVID-19 в Европейском союзе. Об этом говорится в совместном заявлении компаний на сайте BioNTech.

«Pfizer и BioNTech подали в понедельник, 30 ноября 2020 года, официальное заявление на получение условного разрешения на использование в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA)», — говорится в сообщении.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Если EMA придет к выводу, что «польза вакцины перевешивает риски в защите от COVID-19», то агентство рекомендует дать разрешение на условное применение, что потенциально позволит использовать вакцину в Европе до конца 2020 года. В компании сообщили, что ранее аналогичные заявки они подали в США и Великобритании, а также планируют подать в Австралии, Канаде, Японии.

Ранее, 29 ноября, Bloomberg и Financial Times со ссылкой на свои источники сообщали, что Великобритания может стать первой страной, одобрившей применение вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Pfizer и BioNtech. Источники сообщали, что препарат могут зарегистрировать в ближайшие несколько дней, после чего практически сразу начнутся поставки вакцины. По данным источника FT в британском правительстве, первые прививки планируют сделать 7 декабря.

В начале ноября Pfizer оценила эффективность своей вакцины в более чем 90%. Позднее компания повысила эту оценку до 95%.

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