Трегулова заявила, что Антонова изменила понимание музейной деятельности

Зельфира Трегулова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в разговоре с РБК заявила, что президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина Ирина Антонова изменила понимание того, что такое музейно-выставочная деятельность.

«Она обладала смелостью и видением, причем смелостью в году, когда за это можно было пострадать и лишиться должности. Она обладала уникальным умением общаться с властью и общаться так, что ей согласовывали», — отметила Трегулова.

По ее словам, Антонова, занимавшая с 1961 по 2013 год пост директора музея, инициировала «крупнейшие экспозиции живописи из крупнейших музеев мира». «Это был период, когда никто из нас не мог мечтать о поездке во Францию, о том, что когда-нибудь увидит Лувр, Национальную галерею в Лондоне, музей «Метрополитен» в Нью-Йорке. И 100 шедевров музея «Метрополитен» оказывались в Ленинграде и Москве, выстраивались огромные очереди, для нас это была единственная возможность соприкоснуться с тем, что принадлежало всему человечеству, но к чему у нас не было доступа», — сказала гендиректор галереи.