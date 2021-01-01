Трегулова заявила, что Антонова изменила понимание музейной деятельности

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 76,32 (+0,12) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 91,31 (+0,11) Инвестиции, 13:31
Бесконтакный киоск с биометрией: как безопасно продавать в пандемию РБК и Intel NUC, 16:52 ЦБ обнаружил работавшую с криптовалютой финансовую пирамиду Крипто, 16:50 Сервис Airbnb попробует получить оценку в $35 млрд на IPO Инвестиции, 16:48 Лыжник Большунов назвал потерей неучастие в Кубке мира главного соперника Спорт, 16:48 Меркель предупредила о риске третьей волны COVID-19 в Германии Политика, 16:35 Станки и люди: почему промышленная революция началась именно с Англии Индустрия 4.0, 16:30  В Германии машина въехала в пешеходную зону и насмерть сбила двух человек Общество, 16:28 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 16:23 Совладелец «Уралхима» заявил о гордости от перехода сына в «Формулу-1» Спорт, 16:22 Мурашко сообщил о менее 5% свободных коек для больных COVID в 17 регионах Общество, 16:20 Курс биткоина обновил исторический максимум и упал на $1,7 тыс. Крипто, 16:09 Семак объяснил результаты «Зенита» в Лиге чемпионов слабым усилением Спорт, 16:06 СК опроверг сообщения о проверке выступления Навального на экстремизм Политика, 16:04 Bloomberg сообщил об идущей в Азию «армаде» танкеров с нефтью из США Экономика, 16:02
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 -0,7% EUR/RUB ₽90,86 -0,33% EUR/USD $1,2 +0,35%
Общество ,  
0 

Трегулова заявила, что Антонова изменила понимание музейной деятельности

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в разговоре с РБК заявила, что президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина Ирина Антонова изменила понимание того, что такое музейно-выставочная деятельность.

«Она обладала смелостью и видением, причем смелостью в году, когда за это можно было пострадать и лишиться должности. Она обладала уникальным умением общаться с властью и общаться так, что ей согласовывали», — отметила Трегулова.

Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
Общество
Ирина Антонова

По ее словам, Антонова, занимавшая с 1961 по 2013 год пост директора музея, инициировала «крупнейшие экспозиции живописи из крупнейших музеев мира». «Это был период, когда никто из нас не мог мечтать о поездке во Францию, о том, что когда-нибудь увидит Лувр, Национальную галерею в Лондоне, музей «Метрополитен» в Нью-Йорке. И 100 шедевров музея «Метрополитен» оказывались в Ленинграде и Москве, выстраивались огромные очереди, для нас это была единственная возможность соприкоснуться с тем, что принадлежало всему человечеству, но к чему у нас не было доступа», — сказала гендиректор галереи.

«Надо что-то оставить после себя»: какой была Ирина Антонова
Фотогалерея 

По словам Трегуловой, выставка Москва — Париж 1981 года, впервые представившая русский авангард отечественному зрителю, и выставка Москва — Берлин 1995 года стали великими выставочными проектами того времени.

В работе Антонова была очень требовательным руководителем, указала Трегулова, однако соответствующие стандарты она предъявляла и к себе. «Человеком, который многое требовал от себя самой и столь же много требовал от тех, кто работал с ней, окружал ее. Поверьте, это не всегда было легко. То, что это человек-легенда, было понятно давно», — пояснила Трегулова.

Читайте на РБК Pro
Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Шесть главных бизнес-книг 2020 года от McKinsey Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной

В свою очередь, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе интернет-встречи назвал Антонову блестящим директором музея и «примером того, что личность имеет значение».

Ирина Антонова умерла 1 декабря, на 99-м году жизни. У нее были хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и нарушение его ритма. Все эти заболевания были отягощены коронавирусом.

Ирина Антонова Михаил Пиотровский Третьяковская галерея новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 -0,7% EUR/RUB ₽90,86 -0,33% EUR/USD $1,2 +0,35%
Материалы по теме
В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой
Общество
Гендиректор «Петергофа» назвала Ирину Антонову безупречным авторитетом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter