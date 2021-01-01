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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль не стал комментировать слова Алиева о коридоре из Нахичевани

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

В Кремле не комментируют слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил о поддержке президентами России и Турции идеи создания коридора, соединяющего Нахичевань с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я конкретно эту тему оставлю без комментариев», — сказал Песков в ответ вопрос, одобряет ли президент Владимир Путин идею Алиева.

При этом представитель Кремля напомнил, что ранее в одном из сообщений о телефонном разговоре Путина с Алиевым говорилось, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

Алиев заявил о поддержке Путиным и Эрдоганом нового коридора в Карабахе
Политика
Ильхам Алиев

Ранее Алиев заявил, что идея создания второго коридора безопасности между Нахичеванью и западными районами Азербайджана получила поддержку со стороны Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Алиев также обратил внимание на пункт соглашения об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, где речь идет о создании транспортного коридора между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. В тексте документа говорится, что по согласованию сторон в регионе «будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций», связывающих эти районы.

Соглашение об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе было подписано лидерами России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября. Оно предусматривает передачу последнему ряда районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом Еревану гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Баку — в эксклав Нахичевань.

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