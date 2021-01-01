Кремль не стал комментировать слова Алиева о коридоре из Нахичевани

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

В Кремле не комментируют слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил о поддержке президентами России и Турции идеи создания коридора, соединяющего Нахичевань с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я конкретно эту тему оставлю без комментариев», — сказал Песков в ответ вопрос, одобряет ли президент Владимир Путин идею Алиева.

При этом представитель Кремля напомнил, что ранее в одном из сообщений о телефонном разговоре Путина с Алиевым говорилось, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

Ранее Алиев заявил, что идея создания второго коридора безопасности между Нахичеванью и западными районами Азербайджана получила поддержку со стороны Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.