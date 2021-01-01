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Гендиректор «Петергофа» назвала Ирину Антонову безупречным авторитетом

Елена Кальницкая
Елена Кальницкая (Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press)

Генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая выразила соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина Ирины Антоновой.

«Для всего музейного сообщества Ирина Александровна Антонова была примером безупречного служения музейному делу, безупречным авторитетом и очень уважаемым человеком. И в принципе, прожить такую жизнь — яркую, длинную, красивую — это для человека великое дело. Так что светлая память» — сказала РБК Кальницкая.

Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
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Ирина Антонова умерла 1 декабря, ей было 98 лет.

В музее Пушкина Антонова работала с 1945 года, а с 1961 года стала им руководить. Антонова была лауреатом двух Государственных премий Российской Федерации (за 1995 и 2017 годы), а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

смерть ГМИИ имени А.С. Пушкина Петергоф новости музей
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