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«Теневики» заняли половину похоронного рынка столицы

Половина похоронного рынка в Москве принадлежит теневым компаниям, привел оценку Артем Екимов, директор ГБУ «Ритуал». При этом «сонм теневиков» — в сфере агентских услуг
Артем Екимов
Артем Екимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Количество компаний — «оголтелых теневиков» на похоронном рынке Москвы составляет не менее половины от общего объема. Об этом в интервью РБК рассказал Артем Екимов, директор ГБУ «Ритуал», главного оператора всех московских кладбищ. «То есть это как раз такие временщики, нацеленные исключительно на собственный наличный доход, с теневизированной выручкой и нулевыми налогами», — уточнил он.

Похоронный рынок, как объяснил собеседник РБК, складывается из четырех базовых сегментов: рынок агентских услуг, рынок услуг кладбищ, рынок услуг крематориев и рынок услуг благоустройства на месте захоронений, включая установку надмогильных сооружений. По его словам, на рынке агентских услуг ГБУ «Ритуал» занимает около 30%. «Помимо нас на этом рынке порядка 300 участников, но это только те, кто зарегистрирован в какой-либо организационно-правовой форме», — сказал Екимов.

На рынках услуг кладбищ и кремации ГБУ «исторически присутствует в единственном числе», так как «частные проекты здесь не реализуются, в том числе потому, что содержать эту инфраструктуру с полной ответственностью на данном этапе могут только органы государственной власти в лице подведомственных учреждений». На последнем из перечисленных сегментов, рынке услуг, связанных с установкой надмогильных сооружений, ГБУ принадлежит порядка 10%, отметил Екимов.

При этом большая часть компаний, присутствующих в первом сегменте — на агентском рынке — по его словам, как раз «сонм теневиков». «Они появляются, исчезают, меняют свою принадлежность, но не меняют формат работы», — добавил он.

Оценки рынка

Согласно данным Росстата за 2018 год (последние доступные данные), объем официального рынка платных ритуальных услуг в России составил 64,1 млрд руб. При этом потенциальный объем всего российского теневого рынка в тот же период мог составлять 250 млрд руб., из которых 120–150 млрд руб. формировалось в сегменте услуг агентов. Несколько лет назад Союз похоронных организаций и крематориев приводил структуру рынка в денежном выражении (в организации, которая отслеживает эту динамику с 1993-го, отмечали, что структура из года в год значительно не меняется): похоронные услуги и принадлежности — 59,2%, изготовление и установка памятников — 27,3%, земельные участки — 14,9%, уход и содержание мест захоронений — 2,1%.

«Всегда было, что похоронный бизнес — это бизнес с криминальным душком», — признавал в 2018-м мэр Москвы Сергей Собянин. В прошлом году об объеме наличных на теневом похоронном рынке столицы писал журналист Иван Голунов. Он приводил оценку департамента торговли и услуг Москвы, согласно которой общий объем столичного похоронного рынка — примерно 14–15 млрд руб. в год. В то же время объем теневых наличных в этой индустрии опрошенные участники рынка оценивали еще в 12–14 млрд руб. в год. «Ритуальный бизнес — надежный источник наличных денег, — утверждали собеседники Голунова. — Источником черного нала может быть подготовка тел к погребению, продажа участков на кладбищах, плата за копку и благоустройство могил, организацию похорон».

Именно «теневизацию» выручки Екимов назвал одной из главных проблем на рынке похоронных услуг. Также «теневизация» влияет и на формат коммуникации между исполнителем и заказчиком, посчитал он. «Большая часть рынка работает даже без договоров, это первичная проблема — что человек в правовом смысле абсолютно не защищен, — заметил Екимов. — Нормальные для другой сферы жизни стандарты в этом сегменте отрасли применяются только ГБУ «Ритуал» и небольшим количеством других организаций».

Доля теневых компаний разнится в зависимости от сегмента похоронного рынка, подтвердил Алексей Немерюк, руководитель московского департамента торговли и услуг, курирующего похоронную сферу. «В каких-то сегментах доля теневиков может достигать и 90%, в каких-то — всего 5%», — заявил он. Однако совокупная доля таких компаний в отрасли — около половины, согласен он.

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