«Теневики» заняли половину похоронного рынка столицы

Половина похоронного рынка в Москве принадлежит теневым компаниям, привел оценку Артем Екимов, директор ГБУ «Ритуал». При этом «сонм теневиков» — в сфере агентских услуг

Артем Екимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Количество компаний — «оголтелых теневиков» на похоронном рынке Москвы составляет не менее половины от общего объема. Об этом в интервью РБК рассказал Артем Екимов, директор ГБУ «Ритуал», главного оператора всех московских кладбищ. «То есть это как раз такие временщики, нацеленные исключительно на собственный наличный доход, с теневизированной выручкой и нулевыми налогами», — уточнил он.

Похоронный рынок, как объяснил собеседник РБК, складывается из четырех базовых сегментов: рынок агентских услуг, рынок услуг кладбищ, рынок услуг крематориев и рынок услуг благоустройства на месте захоронений, включая установку надмогильных сооружений. По его словам, на рынке агентских услуг ГБУ «Ритуал» занимает около 30%. «Помимо нас на этом рынке порядка 300 участников, но это только те, кто зарегистрирован в какой-либо организационно-правовой форме», — сказал Екимов.

На рынках услуг кладбищ и кремации ГБУ «исторически присутствует в единственном числе», так как «частные проекты здесь не реализуются, в том числе потому, что содержать эту инфраструктуру с полной ответственностью на данном этапе могут только органы государственной власти в лице подведомственных учреждений». На последнем из перечисленных сегментов, рынке услуг, связанных с установкой надмогильных сооружений, ГБУ принадлежит порядка 10%, отметил Екимов.

При этом большая часть компаний, присутствующих в первом сегменте — на агентском рынке — по его словам, как раз «сонм теневиков». «Они появляются, исчезают, меняют свою принадлежность, но не меняют формат работы», — добавил он.