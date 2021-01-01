Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 76,2 (+0,34) Инвестиции, 30 ноя, 12:40
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 91,2 (+0,74) Инвестиции, 30 ноя, 12:40
Так больше не делают: как изменился образ жизни и отдых бизнесменов РБК и ЮниКредит Банк, 03:05 В МИД России призвали НАТО прекратить практику «ядерных обменов» Политика, 03:02 Дептранс Москвы предупредил водителей о снегопаде в первый день зимы Общество, 02:24 Висконсин вслед за Аризоной утвердил победу Байдена Политика, 01:53 Бердвотчинг и дикие животные Москвы: где увидеть птиц и зверей РБК и ДПиООС, 01:52 Азербайджанская армия вошла в Лачинский район в Нагорном Карабахе Общество, 01:41 СМИ узнали о проблемах с новой договоренностью по добыче нефти Политика, 01:23 СМИ сообщили об оцеплении района полицией в Реутове из-за мины Общество, 01:04 «Коммерсантъ» узнал детали проверки МВД хосписа «Дом с маяком» Общество, 01:00 Почему робот-пылесос называется роботом, а стиральная машинка — нет РБК и Intel NUC, 00:48 Баста ответил на обвинения в нарушении мер на концерте по COVID-19 Общество, 00:11 Случится ли полный провал «Зенита» и «Краснодара». Анонс тура ЛЧ Спорт, 00:00 В России началась маркировка ювелирной продукции в тестовом режиме Общество, 00:00 Третий пошел. С какими задачами столкнется новый антикризисный глава ВФЛА Спорт, 00:00
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,39 +0,71% EUR/RUB ₽91,16 +0,47% EUR/USD $1,19 -0,21%
Общество ,  
0 

Дептранс Москвы предупредил водителей о снегопаде в первый день зимы

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в первую зимнюю ночь, в связи с чем водителям следует быть осторожными на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

«Синоптики обещают, что 1 декабря в Москве в ночное время и до обеда пройдет мокрый снег. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость, местами — гололедица. Просим водителей быть осторожнее за рулем, а пешеходам — при переходе дороги», — сообщили в пресс-службе.

О неблагоприятных погодных условиях москвичей также предупредили в столичном ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 11 часов утра 1 декабря в Москве местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица.

В этой связи ведомство рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в МЧС посоветовали водителям избегать внезапных маневров, например, обгонов и перестроений и парковать машины подальше от деревьев. Пешеходам спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также призвали не укрываться под деревьями.

«При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала в ночь на 1 декабря в столице понижение температуры воздуха до 0 градусов. Кроме того, ожидаются осадки в виде снега.

Департамент транспорта Москвы непогода зима снегопад МЧС России
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,39 +0,71% EUR/RUB ₽91,16 +0,47% EUR/USD $1,19 -0,21%
Материалы по теме
Дептранс попросил водителей сменить резину после смертельного ДТП
Общество
Власти Москвы назвали сроки наступления сильных морозов
Общество
Синоптик пообещала зимнюю погоду в Москве с 1 декабря
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter