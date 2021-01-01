Дептранс Москвы предупредил водителей о снегопаде в первый день зимы

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в первую зимнюю ночь, в связи с чем водителям следует быть осторожными на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

«Синоптики обещают, что 1 декабря в Москве в ночное время и до обеда пройдет мокрый снег. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость, местами — гололедица. Просим водителей быть осторожнее за рулем, а пешеходам — при переходе дороги», — сообщили в пресс-службе.

О неблагоприятных погодных условиях москвичей также предупредили в столичном ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 11 часов утра 1 декабря в Москве местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица.

В этой связи ведомство рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в МЧС посоветовали водителям избегать внезапных маневров, например, обгонов и перестроений и парковать машины подальше от деревьев. Пешеходам спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также призвали не укрываться под деревьями.

«При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала в ночь на 1 декабря в столице понижение температуры воздуха до 0 градусов. Кроме того, ожидаются осадки в виде снега.