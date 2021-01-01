В Реутове полиция оцепила район из-за противотанковой мины

Житель подмосковного Реутова привел в местное отделение полиции противотанковую мину. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал 112.

По информации телеканала, снаряд к отделу полиции на своей газели привез 29-летний мужчина. Он нашел мину на свалке и планировал сдать находку в пункт прием металлолома. Однако там мужчине сообщили, что снаряд может взорваться в любой момент и порекомендовали сдать мину в отдел полиции, сообщает 112.

После этого сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Со всех сторон территорию отметили оградительными лентами, передает корреспондент РБК.

По данным РЕН ТВ, для разминирования снаряда на место происшествия выехали саперы. Информации о возможной эвакуации жильцов соседних домов не поступало. Позже стало известно, мина, привезенная к отделу полиции, оказалась учебной.

В октябре в подмосковной Лобне в руках у 14-летнего подростка взорвался противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.