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Гонкуровскую премию дали за «Аномалию»

Эрве Ле Телье
Эрве Ле Телье (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Писатель и лингвист Эрве Ле Телье стал лауреатом Гонкуровской премии (главная французская литературная награда) за роман «Аномалия» (Anomalie), сообщает Le Figaro.

По словам победителя конкурса, он не мог представить, что получит такую высокую награду. «Никогда не ожидаешь заранее, что будешь удостоен такой оценки, как Гонкуровская премия», — поделился Ле Телье.

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«Аномалия» Ле Телье соединяет в себе сразу несколько литературных жанров, включая нуар, психологический роман и триллер. Книга повествует о пассажирах рейса французской авиакомпании. Спустя три месяца после приземления в небе над аэропортом появляется точно такой же самолет с теми же людьми на борту. Героям книги приходится столкнуться со своими двойниками и решить связанные с этим дилеммы.

Писатель родился 21 апреля 1957 года. Он получил математическое и журналистское образование. Имеет докторскую степень по лингвистике.

Ежегодная Гонкуровская премия была учреждена в 1903 году по завещанию братьев-писателей Жюля и Эдмона де Гонкуров. Лауреат премии определяется по итогам голосования членов Гонкуровской академии, его традиционно объявляют в начале ноября. В конце октября член жюри премии Эрик-Эмманюэль Шмит заявил, что в этом году лауреата не будут объявлять, пока во Франции не ослабят ограничения из-за коронавируса и не откроют книжные магазины. Точки торговли непродовольственными товарами возобновили свою работу 28 ноября, церемонию объявления лауреата Гонкуровской премии провели в режиме видеоконференции.

Франция писатель премия
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