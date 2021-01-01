Гонкуровскую премию дали за «Аномалию»

Эрве Ле Телье (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Писатель и лингвист Эрве Ле Телье стал лауреатом Гонкуровской премии (главная французская литературная награда) за роман «Аномалия» (Anomalie), сообщает Le Figaro.

По словам победителя конкурса, он не мог представить, что получит такую высокую награду. «Никогда не ожидаешь заранее, что будешь удостоен такой оценки, как Гонкуровская премия», — поделился Ле Телье.

«Аномалия» Ле Телье соединяет в себе сразу несколько литературных жанров, включая нуар, психологический роман и триллер. Книга повествует о пассажирах рейса французской авиакомпании. Спустя три месяца после приземления в небе над аэропортом появляется точно такой же самолет с теми же людьми на борту. Героям книги приходится столкнуться со своими двойниками и решить связанные с этим дилеммы.

Писатель родился 21 апреля 1957 года. Он получил математическое и журналистское образование. Имеет докторскую степень по лингвистике.