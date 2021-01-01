Ученые назвали пациентов с COVID-19 с наибольшим числом вирусных частиц

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В организме бессимптомных носителей COVID-19 накапливается больше вируса, чем у тех, кто болеет с видимыми симптомами. К такому выводу пришли специалисты Института общественного здравоохранения Турции, результаты их исследования опубликованы в германском научном журнале Infection.

«Обнаружено, что вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов значительно выше по сравнению с пациентами с симптомами», — отметили исследователи.

При этом у зараженных, которые переносили заболевание тяжело, вирусная нагрузка снижалась.

Ученые проанализировали 360 образцов, полученных от 60 пациентов обоих полов (48% мужчин, 52% женщин). Средний возраст исследуемых составил 33,9 лет. Из них у 45 человек (75%) были симптомы COVID-19, у 15 пациентов (25%) они отсутствовали.