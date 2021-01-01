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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые назвали пациентов с COVID-19 с наибольшим числом вирусных частиц

Фото:EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

В организме бессимптомных носителей COVID-19 накапливается больше вируса, чем у тех, кто болеет с видимыми симптомами. К такому выводу пришли специалисты Института общественного здравоохранения Турции, результаты их исследования опубликованы в германском научном журнале Infection.

«Обнаружено, что вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов значительно выше по сравнению с пациентами с симптомами», — отметили исследователи.

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При этом у зараженных, которые переносили заболевание тяжело, вирусная нагрузка снижалась.

Ученые проанализировали 360 образцов, полученных от 60 пациентов обоих полов (48% мужчин, 52% женщин). Средний возраст исследуемых составил 33,9 лет. Из них у 45 человек (75%) были симптомы COVID-19, у 15 пациентов (25%) они отсутствовали.

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Академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтверждал, что больные, у которых COVID-19 протекает без внешних симптомов, остаются высокозаразными. Он уточнял, что бессимптомные заболевшие занимают 20–40% от общего числа зараженных коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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