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Политика ,  
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Мишустин обвинил Запад в экономическом давлении для сохранения привилегий

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференции, заявил, что Запад не готов принять многополярность современного мира и стремится сохранить привилегированное положение путем санкций. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях», — указал Мишустин.

Усугубляет положение дел пандемия коронавируса, сказал российский премьер. Он отметил, что COVID-19 «стал стресс-тестом для всех без исключения государств», когда в мире наблюдается снижение экономической активности, уменьшение товарооборота, сокращение уровня доходов и рост безработицы.

«Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики», — добавил глава кабинета министров. Это, по его словам, «вселяет определенную уверенность в будущем».

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Алексей Навальный (по видеосвязи)

В начале ноября США ввели санкции против российских компаний «Элекон», Nilco Group и «Авиазапчасть» и двух китайских. Как заявил государственный секретарь Майк Помпео, ограничения введены с целью помешать иранской ракетной программе. Среди ограничительных мер — запрет на заключение контрактов с указанными компаниями на закупку любых товаров и технологий, а также на помощь им со стороны государственных структур.

В конце ноября президент Владимир Путин продлил до конца 2021 года контрсанкции в отношении стран Запада, запрещающие ввоз из государств, вводивших ограничения против Москвы, отдельных видов продовольствия, сырья, сельскохозяйственной продукции. Впервые ограничения были введены в 2014 году в ответ на аналогичные меры Запада из-за присоединения Крыма.

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