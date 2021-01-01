Мишустин обвинил Запад в экономическом давлении для сохранения привилегий

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференции, заявил, что Запад не готов принять многополярность современного мира и стремится сохранить привилегированное положение путем санкций. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях», — указал Мишустин.

Усугубляет положение дел пандемия коронавируса, сказал российский премьер. Он отметил, что COVID-19 «стал стресс-тестом для всех без исключения государств», когда в мире наблюдается снижение экономической активности, уменьшение товарооборота, сокращение уровня доходов и рост безработицы.

«Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики», — добавил глава кабинета министров. Это, по его словам, «вселяет определенную уверенность в будущем».