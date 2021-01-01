Помпео объяснил санкции против российских компаний

Санкции против «Элекон», Nilco Group и еще одной российской компании, «Авиазапчасть», были введены 6 ноября. В списке также две китайские компании. Ограничения будут действовать в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Среди ограничительных мер — запрет на заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, а также на помощь им со стороны государственных структур. Кроме того, запрещена продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

Nilco Group уже ранее попадала под американские санкции. В сентябре 2018 года против нее были введены ограничения, которые фактически закрыли ей легальный доступ к американским товарам и технологиям двойного назначения. Поводом, как заявляли США, стало то, что Nilco Group участвовала в оказании материальной поддержки иранской ракетной программе.