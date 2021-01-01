Помпео объяснил санкции против российских компаний
США ввели санкции против ряда российских компаний с целью помешать иранской ракетной программе, говорится в заявлении американского государственного секретаря Майка Помпео.
По его словам, ограничения против российских «Элекон» и Nilco Group, а также двух китайских компаний были введены за передачу технологий и материалов Тегерану.
«Эти меры являются частью ответа на злонамеренные действия Ирана», — заявил глава Госдепартамента.
Помпео отметил, что Вашингтон продолжит работу над тем, чтобы «препятствовать усилиям Ирана по разработке ракет» и, используя санкционные полномочия, выявлять «иностранных поставщиков, таких как эти организации в КНР и России, которые поставляют Ирану связанные с ракетами материалы и технологии».