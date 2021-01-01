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Политика ,  
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Помпео объяснил санкции против российских компаний

США ввели санкции против ряда российских компаний с целью помешать иранской ракетной программе, говорится в заявлении американского государственного секретаря Майка Помпео.

По его словам, ограничения против российских «Элекон» и Nilco Group, а также двух китайских компаний были введены за передачу технологий и материалов Тегерану.

«Эти меры являются частью ответа на злонамеренные действия Ирана», — заявил глава Госдепартамента.

Помпео отметил, что Вашингтон продолжит работу над тем, чтобы «препятствовать усилиям Ирана по разработке ракет» и, используя санкционные полномочия, выявлять «иностранных поставщиков, таких как эти организации в КНР и России, которые поставляют Ирану связанные с ракетами материалы и технологии».

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Политика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Санкции против «Элекон», Nilco Group и еще одной российской компании, «Авиазапчасть», были введены 6 ноября. В списке также две китайские компании. Ограничения будут действовать в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Среди ограничительных мер — запрет на заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, а также на помощь им со стороны государственных структур. Кроме того, запрещена продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

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Nilco Group уже ранее попадала под американские санкции. В сентябре 2018 года против нее были введены ограничения, которые фактически закрыли ей легальный доступ к американским товарам и технологиям двойного назначения. Поводом, как заявляли США, стало то, что Nilco Group участвовала в оказании материальной поддержки иранской ракетной программе.

Майк Помпео санкции против России
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