В Краснодарском крае следователи нашли на кладбище ₽50 млн

Фото: Следственный комитет РФ

В ходе расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении заместителя гендиректора электросетевой компании Краснодарского края на кладбище обнаружили тайник с 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления региона.

«Следователем совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи предполагают, что найденные в тайнике деньги были добыты преступным путем.

В октябре суд арестовал заместителя генерального директора региональной электросетевой компании. По данным СК, он предложил своему подчиненному, в отношении которого велась доследственная проверка, помочь избежать уголовной ответственности, передав должностным лицам 10 млн руб. В отношении топ-менеджера было возбуждено дело по ч. 5 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).