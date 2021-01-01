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В Краснодарском крае следователи нашли на кладбище ₽50 млн

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В ходе расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении заместителя гендиректора электросетевой компании Краснодарского края на кладбище обнаружили тайник с 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления региона.

«Следователем совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи предполагают, что найденные в тайнике деньги были добыты преступным путем.

В октябре суд арестовал заместителя генерального директора региональной электросетевой компании. По данным СК, он предложил своему подчиненному, в отношении которого велась доследственная проверка, помочь избежать уголовной ответственности, передав должностным лицам 10 млн руб. В отношении топ-менеджера было возбуждено дело по ч. 5 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).

В его доме и кабинете в ходе обысков следователи нашли более 20 млн руб., $100 тыс., порядка десяти дорогостоящих часов, указал СК. Как сообщал «Коммерсантъ», фигурантом дела является заместитель гендиректора «Россети Кубань» Максим Щепакин.

СК Кубань тайник
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