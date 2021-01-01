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Эксперты оценили статью о превосходящем российский корабль «Маккейне»

Эсминец ВМС США &laquo;Джон С. Маккейн&raquo;
Эсминец ВМС США «Джон С. Маккейн» (Фото: James Vazquez / U.S. Navy / AP)

Утверждения о том, что эсминец «Джон Маккейн» Военно-морских сил (ВМС) США, вторгшийся в российские воды, превосходит российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», некорректно. Об этом заявили опрошенные РБК военные эксперты.

В ноябре эсминец вторгся в территориальные воды России (залив Петра Великого на Дальнем Востоке), затем его вытеснил «Адмирал Виноградов». Журнал «Популярная механика» написал, что эсминец «на самом деле больше, новее и лучше вооружен», чем российский корабль.

В США объяснили появление «Джона Маккейна» в водах у Владивостока
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Эсминец &laquo;Джон Маккейн&raquo;

«Вообще это корабли разного назначения. Это как сравнивать трактор «Кировец» и автомобиль «Мерседес». Большой противолодочный корабль — по названию видно, для каких целей он предназначен. Эсминец по нашей классификации относится к классу кораблей управляемого ракетного оружия. Поэтому он предназначен для ударов по наземным целям, корабельным группировкам крылатыми ракетами «Томагавк» морского базирования, а также для обеспечения противовоздушной обороны», — отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Военный эксперт журнала Алексей Леонков подчеркнул, что российский противолодочный корабль действует не как самостоятельная единица. «События происходили в заливе Петра Великого, а там, помимо «Адмирала Виноградова», находилось много кораблей Тихоокеанского флота плюс комплексы береговой обороны. Я уже не говорю про противокорабельные комплексы в составе наших ВКС — я имею в виду гиперзвуковые авиационно-ракетные комплексы «Кинжал». Поэтому это сравнение на уровне начальной школы», — заявил он.

Минобороны сообщило о вторжении эсминца 24 ноября. По информации ведомства, «Джон Маккейн» зашел за линию морской границы на 2 км. Противолодочный корабль тихоокеанского флота России «Адмирал Виноградов» направил эсминцу предупреждение о том, что готов пойти на таранный маневр, а также взял курс на «Джона Маккейна».

Минобороны сообщило о вторжении «Джона Маккейна» в российские воды
Политика
Военный корабль ВМС США &laquo;Джон Маккейн&raquo;

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Позже командование Седьмого флота ВМС США заявило, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы навигации в заливе. Действия «Джона Маккейна» подтверждали права на законное использование моря, признанные международными законами, и оспаривали «чрезмерные морские претензии России», добавили в командовании.

27 ноября МИД России выразил решительный протест США в связи с вторжением эсминца в российские воды.

эсминец Джон Маккейн Дальний Восток новости
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