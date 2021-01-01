МИД выразил США протест из-за «авантюры» «Джона Маккейна»

Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» (Фото: Grady Fontana / Global Look Press)

МИД России выразил решительный протест США в связи с заходом 24 ноября американского эсминца в территориальные воды России в районе залива Петра Великого. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По данным министерства, эсминец ВМС США «Джон Маккейн» углубился в территориальное море России на более чем 2 км, в связи с чем американской стороне по военно-дипломатическим каналам был сделан жесткий демарш.

«В данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права и законодательства Российской Федерации, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого», — сообщили в МИДе.

Российские дипломаты квалифицировали произошедшее как «откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка».

В МИДе отметили, что Вашингтону известна позиция России относительно данной акватории, которая является внутренними водами России. В ведомстве напомнили, что на данную акваторию распространяется суверенитет Российской Федерации.

«Попытки утверждать иное недопустимы. Очевидно, что через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными», — поясняется в заявлении ведомства.

Дипломаты добавили, что заход американского военного корабля в территориальные воды России не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий.

Дипведомство призвало американскую сторону воздержаться в будущем «от подобных авантюр».

«В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия», — заключили в дипведомстве.

Минобороны России сообщило о вторжении эсминца «Джон Маккейн» в территориальные воды страны в Японском море 24 ноября.

По данным ведомства, американский эсминец зашел за линию морской границы на 2 км. Нарушение остановил противолодочный корабль тихоокеанского флота России «Адмирал Виноградов». Он направил эсминцу США предупреждение о том, что готов пойти на таранный маневр, чтобы вытеснить его из территориальных вод, а также взял курс на «Джона Маккейна».

Впоследствии командование Седьмого флота ВМС США объяснило действия эсминца тем, что он проводил операцию по обеспечению свободы навигации в районе залива Петра Великого, не нарушая при этом международных прав. В командовании добавили, что действия «Джона Маккейна» подтверждали права на законное использование моря, признанные международными законами, и оспаривали «чрезмерные морские претензии России».

В ВМС США также напомнили, что в 1984 году СССР включил залив Петра Великого в свои внутренние воды. Там заявили, что это противоречило международному праву и, в частности, нормам Конвенции ООН по морскому праву. В Вашингтоне добавили, что в своих перемещениях ВМС США руководствуются международным правом, «независимо от чрезмерных морских претензий и текущих событий». Заявление российской стороны о вторжении эсминца в территориальные воды России в Вашингтоне назвали недостоверными.

Залив Петра Великого — самый большой залив Японского моря у российских берегов. Расположен на юге Приморского края, между мысом Поворотный на востоке и устьем реки Туманной на западе. Длина с севера на юг составляет около 80 км, наибольшая ширина с запада на восток на юге составляет около 200 км. Глубина — менее 200 м. Общая длина береговой линии — 1,5 тыс. км.