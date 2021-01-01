Трамп пожелал выздоровления травмировавшему ногу Байдену

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему сопернику в гонке за пост главы государства Джо Байдену, который ранее травмировал ногу. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Поскорее поправляйся», — отметил Трамп. Так он прокомментировал видеозапись, на которой видно, как Байден выходит из больницы в штате Делавэр.

Ранее Байден повредил ногу, поскользнувшись во время игры со своей собакой. Изначально его офис сообщал, что речь идет о вывихе лодыжки. Однако позже лечащий врач Байдена рассказал, что компьютерная томография показала две трещины в костях стопы.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально их итоги еще не объявлены, однако американские СМИ уже сообщили о победе Байдена. Трамп не признает своего поражения и пытается оспорить результаты голосования в некоторых штатах. При этом действующий президент указал, что рекомендовал членам своей администрации запустить процедуру передачи власти.