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Выборы президента США ,  
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Трамп пожелал выздоровления травмировавшему ногу Байдену

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему сопернику в гонке за пост главы государства Джо Байдену, который ранее травмировал ногу. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Поскорее поправляйся», — отметил Трамп. Так он прокомментировал видеозапись, на которой видно, как Байден выходит из больницы в штате Делавэр.

Ранее Байден повредил ногу, поскользнувшись во время игры со своей собакой. Изначально его офис сообщал, что речь идет о вывихе лодыжки. Однако позже лечащий врач Байдена рассказал, что компьютерная томография показала две трещины в костях стопы.

Байден подвернул ногу при игре с собакой
Политика
Джо Байден

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально их итоги еще не объявлены, однако американские СМИ уже сообщили о победе Байдена. Трамп не признает своего поражения и пытается оспорить результаты голосования в некоторых штатах. При этом действующий президент указал, что рекомендовал членам своей администрации запустить процедуру передачи власти.

Джо Байден Дональд Трамп
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