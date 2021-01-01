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У Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения

Компьютерная томография, которую Джо Байден сделал после растяжения ноги, показала трещины в костях. Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, передает The Hill.

Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. В заявлении офиса демократа говорится, что инцидент произошел в субботу.

По словам врача, сначала рентгеновский снимок не показал переломов. «Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей», — сказал О'Коннор.

Байден подвернул ногу при игре с собакой
Политика
Джо Байден

Он добавил, что Байдену, скорее всего, в течение нескольких недель придется ходить в специальном ботинке.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально итоги еще не объявлены, однако американские СМИ сообщают о победе Байдена. Действующий президент США Дональд Трамп не признает своего поражения и оспаривает его в судах ряда штатов. В то же время он рекомендовал членам своей администрации запустить процедуру передачу власти.

Джо Байден перелом
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