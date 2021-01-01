У Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения

Компьютерная томография, которую Джо Байден сделал после растяжения ноги, показала трещины в костях. Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, передает The Hill.

Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. В заявлении офиса демократа говорится, что инцидент произошел в субботу.

По словам врача, сначала рентгеновский снимок не показал переломов. «Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей», — сказал О'Коннор.

Он добавил, что Байдену, скорее всего, в течение нескольких недель придется ходить в специальном ботинке.