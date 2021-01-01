Синоптик назвал эту осень самой теплой за историю наблюдений в Москве

Осень 2020 года в Москве станет самой теплой за все время наблюдений за погодой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Эта осень станет самой теплой за весь период метеонаблюдений в столице», — сказал синоптик.

По его словам, в Москве был очень теплый сентябрь, октябрь побил рекорд по теплу, а в ноябре температура также существенно превышала норму.

По данным Гидрометцентра, средняя температура в ноябре в Москве составляет 3,2 градуса. Это на 4,4 градуса выше климатической нормы.