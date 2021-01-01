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Синоптик назвал эту осень самой теплой за историю наблюдений в Москве

Осень 2020 года в Москве станет самой теплой за все время наблюдений за погодой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Эта осень станет самой теплой за весь период метеонаблюдений в столице», — сказал синоптик.

По его словам, в Москве был очень теплый сентябрь, октябрь побил рекорд по теплу, а в ноябре температура также существенно превышала норму.

В России прошел самый теплый сентябрь в истории
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По данным Гидрометцентра, средняя температура в ноябре в Москве составляет 3,2 градуса. Это на 4,4 градуса выше климатической нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что в этом году октябрь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Прошлый рекорд принадлежал октябрю 1967 года, когда средняя температура составила 9 градусов. В этом году средняя температура возросла до 9,2 градуса, что на 4,1 градуса выше нормы.

Роман Вильфанд Гидрометцентр России погода Москва
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