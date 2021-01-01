Роскосмос перенес дату запуска «Союза» с космодрома Куру

Запуск ракеты «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во Французской Гвиане, который должен был состояться 29 ноября, перенесен на сутки. Об этом на своей странице Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В ГКЦ принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН 30 ноября», — написал он. Запуск состоится в 04:33 по московскому времени.

Ранее о переносе запуска сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Тем не менее, Рогозин изначально опроверг эту информацию, отметив, что перенос возможен только из-за погодных условий.

Во вторник, 24 ноября, в ракете «Союз-СТ-А» обнаружили неисправную деталь. По словам Рогозина, если бы система контроля качества вовремя не обнаружила бракованный клапан, то он улетел бы с ракетой и она вернулась на Землю грудой аварийного металла.