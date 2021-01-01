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Технологии и медиа ,  
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Роскосмос перенес дату запуска «Союза» с космодрома Куру

Запуск ракеты «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во Французской Гвиане, который должен был состояться 29 ноября, перенесен на сутки. Об этом на своей странице Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В ГКЦ принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН 30 ноября», — написал он. Запуск состоится в 04:33 по московскому времени.

Ранее о переносе запуска сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Тем не менее, Рогозин изначально опроверг эту информацию, отметив, что перенос возможен только из-за погодных условий.

Рогозин назвал сроки второго испытательного запуска «Ангары»
Технологии и медиа
Дмитрий Рогозин

Во вторник, 24 ноября, в ракете «Союз-СТ-А» обнаружили неисправную деталь. По словам Рогозина, если бы система контроля качества вовремя не обнаружила бракованный клапан, то он улетел бы с ракетой и она вернулась на Землю грудой аварийного металла.

Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 должен был пройти 6 марта, но из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат» был отложен. Также космодром Куру приостановил запуски на фоне пандемии COVID-19. В связи с этим старт перенесли на начало осени, а затем на конец ноября.

Роскосмос перенос запуск Союз космодром
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