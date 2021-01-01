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Выборы президента США ,  
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Болсонару заявил о доказательствах фальсификаций на выборах в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него есть доказательства мошенничества при подсчете голосов на выборах президента США. Об том сообщает издание Veja.

«У меня есть источники информации, <...> не буду их называть, хорошо? Там действительно были многочисленные случаи фальсификации», — сказал Болсонару во время общения с прессой.

Он добавил, что не исключает ситуации, в которой окончательное решение о результате выборов может принять Верховный суд США.

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Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, однако ведущие американские СМИ подсчитали, что выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден. Некоторые иностранные лидеры, в частности, президенты Франции, Израиля, Украины, Венесуэлы и премьер-министр Канады уже поздравили его с избранием на пост главы государства.

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп не согласен с победой Байдена. Он неоднократно заявлял, что выборы прошли с многочисленными нарушениями со стороны демократов. В частности, американский лидер полагает, что Байден победил в ключевых штатах из-за их коррумпированности.

При этом Трамп сообщил, что передаст власть, если Байден докажет, что законно выиграл выборы.

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