Болсонару заявил о доказательствах фальсификаций на выборах в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него есть доказательства мошенничества при подсчете голосов на выборах президента США. Об том сообщает издание Veja.

«У меня есть источники информации, <...> не буду их называть, хорошо? Там действительно были многочисленные случаи фальсификации», — сказал Болсонару во время общения с прессой.

Он добавил, что не исключает ситуации, в которой окончательное решение о результате выборов может принять Верховный суд США.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, однако ведущие американские СМИ подсчитали, что выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден. Некоторые иностранные лидеры, в частности, президенты Франции, Израиля, Украины, Венесуэлы и премьер-министр Канады уже поздравили его с избранием на пост главы государства.