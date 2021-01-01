Три человека погибли при лобовом столкновении двух грузовиков под Самарой

На трассе в Самарской области произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. В результате три человека погибли, еще один пострадал. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

«Поступило сообщение о лобовом столкновении 2-х грузовых автомобилей, с последующим горением, на 1104 км. автодороги М-5 «Урал», в районе н.п. Сергиевск м.р. Сергиевский», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что информация о ДТП поступила в 14:48. Все обстоятельства и причины аварии пока выясняются.

Ранее, 28 ноября, в Советском районе в Волгограде произошло столкновение легкового автомобиля Lada Priora и автобуса «ВАЗ 2113». В результате пострадали пассажир и водитель автобуса, оба были госпитализированы.