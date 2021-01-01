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Общество ,  
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Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Волгограде

Фото:МВД РФ
Фото: МВД РФ

ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса произошло в Волгограде. В результате пострадали два человека, сообщается на сайте регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла утром 28 ноября в Советском районе.

Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Lada Priora проехал на красный свет на перекрестке и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2113», за рулем которого находился 51-летний водитель, а также с автобусом «ЛиАЗ», за рулем которого находился 22-летний водитель.

В результате ДТП Lada Priora изменила траекторию движения и наехала на световую опору, после падения которой автобус получил механические повреждения.

С травмами были госпитализированы водитель «ВАЗ 21213» и его 47-летний пассажир.

Ранее в результате ДТП с грузовиком во Владимирской области погибли трое полицейских. В момент аварии они находились не при исполнении и пользовались автомобилем в личных целях.

Волгоград ДТП с автобусом пострадавшие
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