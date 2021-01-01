СМИ сообщили о суде над избившими темнокожего парижанина полицейскими
По данным телеканала, их обвиняют в «умышленном насилии со стороны лиц, обладающих государственной властью». В качестве отягчающего обстоятельства рассматривается расизм.
Расследование дела было поручено Генеральной инспекции национальной полиции Франции. О первых результатах процесса станет известно вечером 29 ноября. Их должен огласить прокурор Парижа Реми Эйтс.
Нападение на Цеклера произошло 21 ноября, СМИ сообщили об этом лишь спустя несколько дней, когда видеозапись с избиением опубликовал портал Loopside. После драки его задержали и предъявили обвинение в насилии в отношении полицейских, однако после рассмотрения его официальной жалобы отпустили. Тогда Эйтс лично попросил провести расследование по этому делу «как можно быстрее».