СМИ сообщили о суде над избившими темнокожего парижанина полицейскими

Пострадавший рассказал, что полицейские били его и оскорбляли. Однако на допросе они сообщили, что это Цеклер напал на них. Несмотря на их заявления, все четверо были отстранены от службы. 27 ноября троих из них арестовали.

В тот же день президент Франции Эмманюэль Макарон написал с Facebook, что такая агрессия недопустима и полицейские на видео позорят Францию. «Франция — страна порядка и свободы, а не свободного насилия и произвола», — подчеркнул он.