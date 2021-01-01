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СМИ сообщили о суде над избившими темнокожего парижанина полицейскими

Мишель Цеклер
Мишель Цеклер (Фото: Thibault Camus / AP)
Полицейские, избившие темнокожего продюсера Мишеля Цеклера в Париже, предстали перед судом. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По данным телеканала, их обвиняют в «умышленном насилии со стороны лиц, обладающих государственной властью». В качестве отягчающего обстоятельства рассматривается расизм.

Расследование дела было поручено Генеральной инспекции национальной полиции Франции. О первых результатах процесса станет известно вечером 29 ноября. Их должен огласить прокурор Парижа Реми Эйтс.

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Нападение на Цеклера произошло 21 ноября, СМИ сообщили об этом лишь спустя несколько дней, когда видеозапись с избиением опубликовал портал Loopside. После драки его задержали и предъявили обвинение в насилии в отношении полицейских, однако после рассмотрения его официальной жалобы отпустили. Тогда Эйтс лично попросил провести расследование по этому делу «как можно быстрее».

Пострадавший рассказал, что полицейские били его и оскорбляли. Однако на допросе они сообщили, что это Цеклер напал на них. Несмотря на их заявления, все четверо были отстранены от службы. 27 ноября троих из них арестовали.

В тот же день президент Франции Эмманюэль Макарон написал с Facebook, что такая агрессия недопустима и полицейские на видео позорят Францию. «Франция — страна порядка и свободы, а не свободного насилия и произвола», — подчеркнул он.

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расизм Франция Париж полиция
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