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СМИ узнали причину смерти Шона Коннери

Шон Коннери
Шон Коннери (Фото: Julio Cortez / AP)
Британский актер Шон Коннери умер от вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, старости и аритмии. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти. В документе сказано, что смерть наступила 31 октября в 1:30 утра (09:30 мск).

По словам жены актера Мишелин Рокбрюн, он скончался во сне в своем доме на Багамах в окружении семьи. Ему было 90 лет.

Умер Шон Коннери
Общество
Шон Коннери

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года. На большом экране он дебютировал в возрасте 28 лет в мелодраме «В другое время, в другом месте». Спустя четыре года на экраны вышел самый известный фильм с его участием об агенте 007 Джеймсе Бонде. После этого он снялся еще в шести фильмах бондианы. Всего он сыграл более чем в 70 картинах.

За время своей актерской карьеры Коннери стал лауреатом премии «Оскар», двукратным лауреатом премии BAFTA, а также трехкратным лауреатом «Золотого глобуса».

Шон Коннери актер умер пневмония
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