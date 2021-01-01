Общество , 29 ноя, 17:14
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СМИ узнали причину смерти Шона Коннери
Шон Коннери
По словам жены актера Мишелин Рокбрюн, он скончался во сне в своем доме на Багамах в окружении семьи. Ему было 90 лет.
Шон Коннери родился 25 августа 1930 года. На большом экране он дебютировал в возрасте 28 лет в мелодраме «В другое время, в другом месте». Спустя четыре года на экраны вышел самый известный фильм с его участием об агенте 007 Джеймсе Бонде. После этого он снялся еще в шести фильмах бондианы. Всего он сыграл более чем в 70 картинах.
За время своей актерской карьеры Коннери стал лауреатом премии «Оскар», двукратным лауреатом премии BAFTA, а также трехкратным лауреатом «Золотого глобуса».