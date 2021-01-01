Путин сделал замечание чиновникам из-за отсутствия шапок на морозе

Сергей Меняйло, Игорь Кобзев, Виктория Абрамченко и Максим Торопкин (слева направо) во время совещания о ходе ликвидации вреда окружающей среде в городе Усолье-Сибирском (Фото: kremlin.ru)

Во время телемоста с президентом Владимиром Путиным находящиеся в Сибири чиновники сняли шапки. Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин отбросил головной убор в сторону. Кадры показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Несмотря на замечание президента, чиновники остались стоять на улице без головных уборов. «Наденьте шапки, холодно, уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы... Заболеете еще, не хватало», — сказал Путин.

В последующем интервью Торопкин сообщил, что «30 минут потерпеть можно». «Первое лицо государства», — назвал мэр повод для терпения. «Мы же сибиряки», — добавил он.

Как рассказал ведущий программы, телемост записывался за полночь, когда температура в Иркутской области составила минус 20 градусов.