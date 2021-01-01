Финансы , 29 ноя, 15:58
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В Госдуме опровергли проверку доходов пенсионеров в 2021 году
Министерство труда и Пенсионный фонд России не будут массово проверять пенсионеров на дополнительные доходы в 2021 году. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает «РИА Новости».
«Никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как сейчас работал, так и будет работать в 2021 году, в штатном режиме», — заявил он.
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