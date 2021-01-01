В Оренбургской области пять человек умерли из-за отравления газом

Фото: Следственный комитет РФ

После обнаружения пяти тел в квартире в поселке Светлый управление СК по Оренбургской области расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, 28 ноября в квартире в поселке Светлый Оренбургской области обнаружены тела четверых жителей Домбаровского района и одного жителя города Оренбурга в возрасте от 26 до 50 лет. Погибшие работали строителями и проживали в съемной квартире.

«В качестве основной версии наступления смерти граждан рассматривается отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой», — сообщили в пресс-службе.

В феврале в Пензенской области четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).