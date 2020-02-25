Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Пензенской области

Следственные органы в Пензенской области завели уголовное дело по факту гибели четырех человек, чьи тела обнаружили в многоквартирном доме в селе Чемодановка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») по факту смерти четырех человек».

По версии следствия, 24 февраля около 22:00 мск в квартире на четвертом этаже дома на улице Фабричной были найдены тела двоих мужчин

1982 и 1983 годов рождения, а на пятом этаже — тела женщины 1961 года рождения и мужчины 1994 года рождения.

Предварительной причиной смерти погибших следователи называют отравление угарным газом. Каких-либо телесных повреждений на теле погибших не обнаружили. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Проводится осмотр места происшествия.

17 февраля в поселке Опытное поле Минусинского района Красноярского края в частном доме нашли тела четверых человек, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом. По версии следователей, накануне трагедии они распивали спиртные напитки, а потом легли спать. Кто-то из погибших закрыл заслонку печи, указали в СК. По факту гибели людей следователи начали проверку.