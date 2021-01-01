В Сети опубликовали запись с падающей звездой в небе над Японией

Фото: hisa__por / Instagram

В небе на западе Японии зафиксировали болид, или яркую падающую звезду. Объект запечатлен на видеозаписи, опубликованной телеканалом NHK.

Даичи Фудзи, куратор городского музея Хирацука в префектуре Канагава, знакомый с подобными явлениями, рассказал телеканалу, что яркость горения объекта была сопоставима с полной луной. «Анализируя видео, можно определить траекторию и оценить, откуда она прилетела», — добавил он.

Местные жители, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах в социальных сетях, говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.

В ноябре 2017 года огненный шар пролетел над Мурманской областью. Объект заметили жители Мончегорска и Снежногорска. Вспышка была видна и из Финляндии.