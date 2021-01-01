В Киеве возле здания политической партии прогремел взрыв

Фото: UA.National.Police / Facebook

Взрыв прогремел возле одного из зданий на улице Зои Гайдай в Киеве. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября. На место происшествия прибыли правоохранители. Возле общественной приемной лидера одной из политических партий они обнаружили следы взрыва, предположительно, гранаты. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома. Пострадавших нет.

На месте происшествия взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты и осколки, предположительно оставшиеся от гранаты. Их правоохранители направили на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося.

По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса Украины «Хулиганство» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Как сообщается на сайте националистической партии «Национальный корпус», взрывное устройство бросили около двух часов ночи возле офиса этой партии, который располагается на первом этаже многоэтажного дома. Отмечается, что это уже второй подобный случай за последнее время. Аналогичный инцидент произошел 25 октября 2020 года.