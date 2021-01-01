В Киеве возле здания политической партии прогремел взрыв

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 75,86 (+0,41) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,46 (+0,43) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
В Госдуме опровергли проверку доходов пенсионеров в 2021 году Финансы, 15:58 Шойгу назвал слова министра обороны Германии о России нападками школьницы Политика, 15:51 В Оренбургской области пять человек умерли из-за отравления газом Общество, 15:43 Лыжник Большунов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира Спорт, 15:34 В центре Москвы на Котельнической набережной сгорел автомобиль Общество, 15:34 В Сети опубликовали запись с падающей звездой в небе над Японией Общество, 15:22 Глава «Дома с маяком» сообщила об угрозе приостановки работы хосписа Общество, 15:17 В Киеве возле здания политической партии прогремел взрыв Общество, 15:09 Вирусолог рассказал об особенности повторного заражения COVID-19 Общество, 14:50 Как «Сименс» развивает индустрию 4.0 в России РБК и «Сименс», 14:46 В Башкирии во время охоты погиб замглавы отдела управления МЧС Общество, 14:35 Лыжница Сорина стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира Спорт, 14:32 NVIDIA выросла на 237% за 2 года. Может стать гегемоном на рынке чипов Инвестиции, 14:29 РБК покажет в прямом эфире день инвестора Сбера РБК и Сбер, 14:24
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Общество ,  
0 

В Киеве возле здания политической партии прогремел взрыв

Фото:UA.National.Police / Facebook
Фото: UA.National.Police / Facebook

Взрыв прогремел возле одного из зданий на улице Зои Гайдай в Киеве. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября. На место происшествия прибыли правоохранители. Возле общественной приемной лидера одной из политических партий они обнаружили следы взрыва, предположительно, гранаты. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома. Пострадавших нет.

На месте происшествия взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты и осколки, предположительно оставшиеся от гранаты. Их правоохранители направили на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося.

Рядом с офисом президента Украины задержали мужчину с гранатой
Общество
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса Украины «Хулиганство» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Как сообщается на сайте националистической партии «Национальный корпус», взрывное устройство бросили около двух часов ночи возле офиса этой партии, который располагается на первом этаже многоэтажного дома. Отмечается, что это уже второй подобный случай за последнее время. Аналогичный инцидент произошел 25 октября 2020 года.

Киев взрыв политическая партия
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Материалы по теме
В Киеве на журналистку напали во время прямого эфира
Общество
В Киеве автомобиль въехал в пешеходов
Общество
В Киеве автомобиль врезался в пешеходов на остановке. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter