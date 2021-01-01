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СМИ назвали имя сбитого на бронетранспортере бизнесмена в Петербурге

Фото:MOD Russia / Global Look Press
Фото: MOD Russia / Global Look Press

Сбитым бронетранспортером на вечеринке, организованной движением «Красная звезда», оказался 38-летний бизнесмен Андрей Кожевин. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на следствие.

За рулем БТР сидел председатель правления «Красной звезды» Александр Торопов, на него заведено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание небезопасных услуг).

По версии следствия, Торопов, управляя БТР в поле, насмерть переехал лежавшего на земле Кожевина. Участники мероприятия праздновали день рождения предпринимателя Михаила Скорова. Кожевин приходился ему сводным братом. Скоров и Кожевин владели компанией «Геос статика».

В Петербурге бронетранспортер насмерть сбил человека
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Об инциденте стало известно накануне вечером. Авария произошла в Красносельском районе Санкт-Петербурга по адресу: Гатчинское шоссе, 54.

Санкт-Петербург БТР бизнесмен
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