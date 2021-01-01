За сутки в Москве коронавирус обнаружили почти у 6,8 тыс. человек

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В Москве за прошедшие сутки коронавирус выявили у 6798 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике заболевания.

За сутки госпитализировали почти 1,3 тыс. человек, на ИВЛ находятся 411 человек. За прошедшие сутки в Москве вылечились более 5,5 тыс. человек.

Всего за последние сутки коронавирус обнаружили более чем у 26 тыс. россиян. Общее число заболевших увеличилось до 2,269 млн. Вылечились от COVID-19 почти 22 тыс. человек. Всего число выздоровевших в стране увеличилось до 1,761 млн.