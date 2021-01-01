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Пандемия коронавируса ,  
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Более 5,5 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 5576 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Накануне сообщалось о 6633 вылечившихся пациентах. Всего количество людей, вылечившихся от коронавируса, составило 447 111 человек.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса скончались 72 человека. Всего количество летальных исходов в Москве достигло 8828 человек.

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27 ноября в столице выявили рекордное число новых случаев заражения за сутки — 7918. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надежды врачей на ослабевание вируса при передаче от человека к человеку не оправдались. Он добавил, что осенние заболевания и в целом вторая волна коронавируса также несут угрозу, как и предыдущая волна.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус Москва
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