Более 5,5 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 5576 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Накануне сообщалось о 6633 вылечившихся пациентах. Всего количество людей, вылечившихся от коронавируса, составило 447 111 человек.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса скончались 72 человека. Всего количество летальных исходов в Москве достигло 8828 человек.

27 ноября в столице выявили рекордное число новых случаев заражения за сутки — 7918. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надежды врачей на ослабевание вируса при передаче от человека к человеку не оправдались. Он добавил, что осенние заболевания и в целом вторая волна коронавируса также несут угрозу, как и предыдущая волна.