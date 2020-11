Бывший глава Zappos Тони Шей умер при пожаре

Погиб бывший генеральный директор интернет-магазина Zappos Тони Шей. Об этом сообщается на сайте компании в письме от имени нынешнего генерального директора Кедара Дешпанда.

«С тяжелым сердцем делимся очень грустными новостями, поскольку мы узнали, что Тони [Шей] скончался. Хоть Тони ушел на пенсию прошлым летом, мы знаем, какое огромное влияние он оказал на Zappos и Zapponians», — говорится в сообщении компании.

Как рассказал The New York Times представитель фонда Downtown Project in Las Vegas, который курировал Шей, предприниматель скончался в результате пожара, который произошел 18 ноября в его доме в штате Коннектикут. Шей скончался от полученных ран.

Тони Шей стал генеральным директором Zappos (бывший стартап ShoeSite.com) в 1999 году. Zappos — первым онлайн-магазином обуви в США, предлагавший бесплатную примерку и доставку на следующий день после заказа. В 2009 году компания была куплена Amazon за $1,2 млрд. Шей работал генеральным директором Zappos до августа 2020 года.