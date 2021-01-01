Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 75,86 (+0,41) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,46 (+0,43) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Чем экотропы отличаются от обычных дорожек в парке и что такое плоггинг РБК и ДПиООС, 09:46 Названы популярные направления для путешествий среди россиян Общество, 09:45 Бывший глава Zappos Тони Шей умер при пожаре Общество, 09:38 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 ноября Общество, 09:35 Программа «Молодая семья» 2021: что надо знать Недвижимость, 09:24 Умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН Владимир Фортов Общество, 09:18 Барбара Коркоран: среди успешных людей я не встречала нытиков Pro, 09:15 Рой Джонс после боя с Тайсоном поприветствовал россиян Спорт, 09:14 Коронавирус разрушил мой бизнес. История разорившегося предпринимателя Общество, 09:01 СМИ сообщили об исчезновении стального монолита из пустыни в штате Юта Общество, 08:59 Токийская Олимпиада подорожала почти на $2 млрд Общество, 08:57 Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью Спорт, 08:34 Россияне не стали сокращать траты в новогодние каникулы из-за пандемии Общество, 08:31 Бывший игрок НБА был нокаутирован в боксерском поединке Спорт, 08:28
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Общество ,  
0 

Названы популярные направления для путешествий среди россиян

Москва, Сочи и Санкт-Петербург стали самыми популярными авианаправлениями текущей осени. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на исследование онлайн-агентства путешествий OneTwoTrip.

Помимо прочего, россияне также активно покупали билеты в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

Среди железнодорожных направлений самыми популярными направлениями были Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Помимо этого, в список вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Согласно исследованию, поездки по России текущей осенью были выгоднее по сравнению с данными прошлого года. Так, средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 4580 руб., что на 1380 руб. дешевле по сравнению с показателями прошлого года. В свою очередь, стоимость железнодорожного авиабилета в текущем году составила 2240, что на 130 рублей дешевле, чем в прошлом году.

Путешествия после пандемии: подорожают ли билеты и отели
Инвестиции
Фото:272447 / Pixabay

Ранее в ВОЗ назвали «относительно безопасными» путешествия во время пандемии коронавируса. При этом полностью обезопасить путешествия сейчас невозможно, заявили в организации.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, в России возобновление въездного туризма ожидается не ранее чем в 2021 году.

путешествия осень авианаправления билеты на поезд
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Материалы по теме
Ростуризм напомнил об отсутствии ограничений на путешествия по стране
Общество
Booking.com сообщил о нежелании молодежи России экономить на путешествиях
Общество
Где можно встретить Новый год за границей и сколько это стоит. Инструкция
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter