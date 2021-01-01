Названы популярные направления для путешествий среди россиян

Москва, Сочи и Санкт-Петербург стали самыми популярными авианаправлениями текущей осени. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на исследование онлайн-агентства путешествий OneTwoTrip.

Помимо прочего, россияне также активно покупали билеты в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

Среди железнодорожных направлений самыми популярными направлениями были Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Помимо этого, в список вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Согласно исследованию, поездки по России текущей осенью были выгоднее по сравнению с данными прошлого года. Так, средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 4580 руб., что на 1380 руб. дешевле по сравнению с показателями прошлого года. В свою очередь, стоимость железнодорожного авиабилета в текущем году составила 2240, что на 130 рублей дешевле, чем в прошлом году.

Ранее в ВОЗ назвали «относительно безопасными» путешествия во время пандемии коронавируса. При этом полностью обезопасить путешествия сейчас невозможно, заявили в организации.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, в России возобновление въездного туризма ожидается не ранее чем в 2021 году.