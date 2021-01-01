Врач назвала условие для лечения COVID-19 на дому

Коронавирусную инфекцию можно лечить амбулаторно только при одностороннем поражении легких. Об этом заявила врач-пульмонолог Анна Власова, передает «Вечерняя Москва».

Эксперт уточнила, что даже в этом случае больной должен находиться под пристальным наблюдением медиков.

В случае двустороннего поражения легких пациенту необходима госпитализация, так как у него может быстро развиться «острый респираторный дистресс-синдром», при котором человеку понадобится аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», — указала Власова.