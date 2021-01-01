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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвала условие для лечения COVID-19 на дому

Коронавирусную инфекцию можно лечить амбулаторно только при одностороннем поражении легких. Об этом заявила врач-пульмонолог Анна Власова, передает «Вечерняя Москва».

Эксперт уточнила, что даже в этом случае больной должен находиться под пристальным наблюдением медиков.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В случае двустороннего поражения легких пациенту необходима госпитализация, так как у него может быстро развиться «острый респираторный дистресс-синдром», при котором человеку понадобится аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», — указала Власова.

По ее словам, больше всего зараженных погибают из-за несвоевременного обращения к медикам на шестые-восьмые сутки заболевания. К этому сроку, как уточнила врач, у пожилых заболевших может появится одышка, которая свидетельствует о пневмонии. «Если не обратиться в стационар, то произойдет обострение», — предупредила пульмонолог.

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Ранее Министерство здравоохранения уточняло, что заболевший COVID-19 может получать медицинскую помощь дома, если не живет в коммунальной квартире или общежитии с пожилыми старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями. Кроме того, он должен иметь отдельную комнату для изоляции.

За последние сутки в России выявили 27 100 новых случаев заражения. Всего в стране заболели 2,24 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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