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На Урале начали проверку после ролика с избиением женщины полицейским

Фото:Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Екатеринбурге начали проверку после появления в Сети ролика с жестким задержанием женщины сотрудниками ДПС. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области уже проводится проверка», — заявил он.

По словам Горелых, полицейские установили участников конфликта и почти всех опросили.

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Как сообщает местное агентство, инцидент произошел 26 ноября в Екатеринбурге. Очевидец рассказал, что девушка за рулем Toyota Avensis проехала перекресток на красный свет, чем спровоцировала преследование экипажем ДПС.

Операция задержания попала на видео. На кадрах видно, как полицейские скручивают водителя, при этом один из них, чтобы удержать его, садится сверху, а другой пинает его ногой.

Урал Екатеринбург избиение полицейский
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