На Урале начали проверку после ролика с избиением женщины полицейским

Фото: Никита Попов / РБК

В Екатеринбурге начали проверку после появления в Сети ролика с жестким задержанием женщины сотрудниками ДПС. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области уже проводится проверка», — заявил он.

По словам Горелых, полицейские установили участников конфликта и почти всех опросили.

Как сообщает местное агентство, инцидент произошел 26 ноября в Екатеринбурге. Очевидец рассказал, что девушка за рулем Toyota Avensis проехала перекресток на красный свет, чем спровоцировала преследование экипажем ДПС.