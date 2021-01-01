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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лавров обсудил с главой МИД Армении его визит в Москву

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении Арой Айвазяном его предстоящий визит в Москву 7 декабря. Об этом сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, а также предстоящий 7 декабря рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян 28 ноября отправился в Москву с частным визитом. Он намерен встретиться с представителями армянской диаспоры в России, обсудить с ними последние события в Нагорном Карабахе.

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Армения, Азербайджан и Россия 9 ноября подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договору обе конфликтующие стороны остаются на занятых ими позициях. Также под контроль Баку перешла еще часть территорий непризнанной республики.

В связи с этим в Армении вспыхнули протесты. Митингующие потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, так как сочли принятый договор капитуляцией.
 

Сергей Лавров МИД Армения визит Россия
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