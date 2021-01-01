Президент Армении Армен Саркисян «с частным визитом» посетит Москву

Армен Саркисян (Фото: president.am)

Президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«28 ноября президент Армен Саркисян с частным визитом посетит столицу Российской Федерации — Москву», — говорится в сообщении.

В частности, Саркисян встретится с представителями армянской диаспоры в России. Он намерен обсудить с ними последние события в Нагорном Карабахе и ситуацию в Армении в целом.

Соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном было достигнуто 9 ноября в ходе трехсторонних переговоров президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Согласно договору обе конфликтующие стороны остаются на занятых ими позициях. Таким образом, Азербайджану была передана одна из ключевых точек Карабаха — город Шуша. Также под контроль Баку перешла еще часть территорий непризнанной республики.