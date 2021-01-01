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Россияне назвали критерии выбора репетиторов и мастеров по ремонту в Сети

Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Для большинства россиян (95%) важнейшим показателем при выборе исполнителей услуг на онлайн-платформах являются отзывы. Об этом свидетельствуют поступившие в РБК результаты опроса, проведенного сайтом бесплатных объявлений «Авито».

По данным аналитиков, в раздел «Авито Услуги» за период пандемии заходили более 15 млн человек в месяц. Сейчас в разделе представлено свыше 1,8 млн объявлений. Чаще всего россияне искали мастеров по ремонту, специалистов по ремонту компьютеров, репетиторов и грузчиков для переездов.

Если на отзывы обращает внимание подавляющее большинство россиян, то наличие сертификатов и дипломов является очень важным только для каждого четвертого респондента (24%), почти половина (48%) сочли этот пункт скорее важным, 21% — скорее неважным, а 4% вовсе не считают важным.

При этом женщины чаще мужчин смотрят на такое подтверждение профессионализма, 28 против 15% назвали дипломы очень важным пунктом при поиске исполнителя.

Видеть фото исполнителя считают очень важным 22% респондентов, скорее важным — 48%, тогда как не интересуются внешностью совсем 6%, а 22% ответили, что им это «скорее неважно». Женщины чаще мужчин обращают внимание на фотографии исполнителя (26 против 15% сочли это очень важным).

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Фото:Victor J. Blue / Bloomberg

Для 51% россиян очень важным плюсом будет наличие у исполнителя прайс-листа, поскольку они не хотят запрашивать цену и ждать ответ от специалиста. Для 41% россиян это скорее важное условие, тогда как 21% это скорее неважно, а 4% совсем не важно.

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Четверть опрошенных также сочли важной возможность оплатить услугу онлайн или переводом на счет, поскольку это свидетельствует о добросовестности и готовности самозанятого предоставить свои данные. Скорее важной такую возможность сочли 41% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 24%, 6% это совсем не важно, 4% затруднились ответить.

Аналитики провели опрос среди 10 тыс. россиян старше 18 лет в ноябре 2020 года.

Авито опрос россияне услуги
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