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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Азербайджане четыре человека погибли при подрыве на мине

Четыре мирных жителя погибли в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе Азербайджана, где ранее велись бои в ходе нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщила Генпрокуратура страны.

По данным азербайджанского ведомства, инцидент произошел около 15:20 (14:20 мск) 28 ноября. Автомобиль Toyota во время движения по территории села Ашагы Сеидахмедли наехал на противотанковую мину и подорвался.

«Сразу же сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и трупов, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили дело по ст. 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны) и ст.116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) УК Азербайджана.

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Общество
Фото:МЧС России

В Генпрокуратуре страны обвинили Армению в новых провокациях против мирных жителей Азербайджана.

Большая часть Физулинского района находилась под контролем Азербайджана с 1990-х годов. В ходе вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе осенью 2020 года азербайджанские военные взяли под контроль почти всю территорию района.

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Между Ереваном, Баку и Москвой 10 ноября был заключен мирный договор, согласно которому Азербайджану помимо Физулинского района отошли Джебраильский, Лачинский, Зангеланский, Кельбаджарский, Агдамский и Кубатлинский районы и город Шуши.
 

Азербайджан погибшие мирные жители мина
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