В Азербайджане четыре человека погибли при подрыве на мине

Четыре мирных жителя погибли в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе Азербайджана, где ранее велись бои в ходе нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщила Генпрокуратура страны.

По данным азербайджанского ведомства, инцидент произошел около 15:20 (14:20 мск) 28 ноября. Автомобиль Toyota во время движения по территории села Ашагы Сеидахмедли наехал на противотанковую мину и подорвался.

«Сразу же сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и трупов, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили дело по ст. 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны) и ст.116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) УК Азербайджана.