В Британии назначили ответственного за вакцинацию от COVID-19

Надим Захави (Фото: Peter Summers / Getty Images)

В Великобритании назначили нового замминистра здравоохранения, им стал представитель консервативной партии в парламенте Надим Захави. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны. The Guardian уточняет, что он будет ответственным за вакцинацию от коронавируса.

«Королева [Великобритании Елизавета II] одобрила назначение члена парламента Надима Захави заместителем главы министерства здравоохранения», — говорится в сообщении.

Он также сохранит пост заместителя госсекретаря в департаменте по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии парламента.

Ранее The Times и Financial Times со ссылкой на источники сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни намерен объявить о новом «зимнем плане» по борьбе с коронавирусом.