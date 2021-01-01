Родители назвали самый важный фактор при перепродаже детских вещей

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В России почти 67% мам покупают детские вещи через интернет, следует из исследования сервиса объявлений «Юла» совместно с агентством ResearchMe (есть в распоряжении РБК).

Согласно результатам опроса, чаще всего с рук родители покупают детскую одежду (57%), коляски и детскую мебель (40%), игрушки (30%), детский транспорт и автокресла (34%), а также товары для учебы (13%). Наименее популярны — техника (5%) и детское питание (3%).

При покупке большинство родителей (72%), которые приняли участие в опросе, обращают внимание на то, чтобы покупатель или продавец находился в пределах их района. По данным сервиса «Юла», шесть из десяти пользователей искали детские товары осенью 2020 года в радиусе не более 5 км от дома. Эксперты отметили, что около 39% мам, заключающих сделки на сервисах объявлений, в дальнейшем продолжали общение с продавцом. «Интересно, что папы почти в два раза чаще заводят дружбу на сервисах объявлений при покупке детских товаров», — говорится в исследовании.

За последний год 64% мам отдавали детские вещи своим друзьям или родственникам, 28% — отдавали на благотворительность, 20% — продавали на сервисах объявлений, 15% — оставляли на будущее, а 4% — сдавали на переработку.