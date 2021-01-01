Заммэра Новоуральска нашли мертвым

Михаил Черницкий (Фото: ngo44.ru)

В Свердловской области завели уголовное дело после смерти замглавы Новоуральска Михаила Черницкого. Об этом РБК сообщил помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления Следственного комитета региона Максим Чалков.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности», — сказал он, отвечая на вопрос о смерти чиновника.

На месте происшествия проводятся допросы участников инцидента, назначаются необходимые экспертизы. Оружие, из которого был убит чиновник, изъято, добавили в СК.

Ранее о смерти замглавы Новоуральска со ссылкой на источник сообщал Znak.com. По данным издания, Черницкого застрелили во время охоты.