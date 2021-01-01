В Петербурге женщина попыталась взорвать банку пороха у детского клуба

Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге женщина пыталась поджечь банку с порохом около развлекательного учреждения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как передает «Фонтанка», инцидент произошел возле детского клуба «Кедр» на проспекте Ударников. На этикетке на банке была надпись: «Бездымный охотничий порох «Сокол». По данным газеты, женщина сейчас нигде официально не работает. Ранее она занимала должность директора в компании по производству изделий из недрагоценных металлов.

Согласно поступившему в полицию сообщению, около 21:00 27 ноября к одному из развлекательных учреждений подошла 40-летняя женщина с банкой с неустановленным веществом. Она попыталась ее поджечь, но, испугавшись, выбросила ее в урну.

В тот же день женщину задержали. В результате ее действий никто не пострадал. Находящееся в банке вещество отправили на экспертизу.