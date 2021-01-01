Эксперты оценили необходимость всеобщей вакцинации от СOVID-19

Значительная часть россиян не будет прививаться против коронавирусной инфекции. Такое мнение в разговоре с РБК высказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, комментируя возможность массовой вакцинации в России.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против массовой вакцинации россиян от коронавируса.

По его словам, необходимо вакцинировать только людей из группы риска, к которым он отнес людей старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, а также медицинских работников и учителей.

Малышев отметил, что вакцинация проводится по желанию, что исключает ее обязательный характер для всех. Эксперт также добавил, что для каждой группы существуют свои исключения.

«Перед каждой вакцинацией у нас обязательное медицинское освидетельствование, которое проводится уже среди добровольцев, там тоже не всех могут взять по медицинским показаниям. Так что особых разногласий я тут не вижу, о поголовной вакцинации речи не шло», — сказал инфекционист.

Малышев считает, что для создания коллективного иммунитета против инфекции достаточно привить людей из групп риска.