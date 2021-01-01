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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили необходимость всеобщей вакцинации от СOVID-19

Значительная часть россиян не будет прививаться против коронавирусной инфекции. Такое мнение в разговоре с РБК высказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, комментируя возможность массовой вакцинации в России.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против массовой вакцинации россиян от коронавируса.
По его словам, необходимо вакцинировать только людей из группы риска, к которым он отнес людей старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, а также медицинских работников и учителей.

Малышев отметил, что вакцинация проводится по желанию, что исключает ее обязательный характер для всех. Эксперт также добавил, что для каждой группы существуют свои исключения.

«Перед каждой вакцинацией у нас обязательное медицинское освидетельствование, которое проводится уже среди добровольцев, там тоже не всех могут взять по медицинским показаниям. Так что особых разногласий я тут не вижу, о поголовной вакцинации речи не шло», — сказал инфекционист.

Малышев считает, что для создания коллективного иммунитета против инфекции достаточно привить людей из групп риска.

«Стоит посмотреть, сколько у нас пенсионеров, пожилых, которые сидят дома, те же 60%, которые составляют группу риска, полицейские, педагоги, торговые работники. Речь идет как раз о том, что если среди них будут прививки, то у нас получится коллективный иммунитет», — резюмировал он.

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Фото:РИА Новости

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Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что выработка коллективного иммунитета зависит от уровня восприимчивости к коронавирусу.

«То, что вакцинация не будет поголовной, это понятно, потому что ограничения есть всегда медицинские. Представление о том, что нужен иммунитет, у 60% населения довольно стандартное. На самом деле все будет определяться уровнем восприимчивости к этой инфекции, а он пока не определен эпидемиологами, по модельным исследованиям он составляет не больше 25% населения. Просто пока не так просто определить, кто в группе риска», — сказала Попович.

Она также отметила, что представление о том, что пожилые люди, люди с кардиологическими проблемами находятся в группе риска, не совсем верно.

«Мы видим, что и молодые болеют и умирают, а пожилые выздоравливают. Эти стигмы при накоплении данных будут меняться. Речь о том, у кого есть генетические предрасположенности, вирус очень персонализированный, бьет по locus minoris так называемым, то есть слабым местам», — пояснила эксперт.

коронавирус новости вакцинация
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