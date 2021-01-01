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Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцинация от коронавируса необходима только людям из групп риска, а не всему населению страны. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью «Национальной службе новостей».

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать», — сказал Онищенко.

Депутат считает, что вакцинировать нужно группы риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.

Мурашко заявил о необходимости вакцинации от COVID уже переболевших
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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

«Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями», — считает бывший главный санитарный врач страны. Также в группы риска Онищенко включил учителей и врачей. По его мнению, этого достаточно, чтобы остановить эпидемический процесс. Онищенко отметил, при этом даже указанные выше группы — это 20–30 млн человек.

Он посоветовал серьезно относиться к прививкам и напомнил, что при некоторых заболеваниях вакцинация противопоказана.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что массовая вакцинация в России начнется в январе—феврале. Он отметил, что
в декабре будут привиты группы риска, куда входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус пандемия вакцина Геннадий Онищенко
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