Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцинация от коронавируса необходима только людям из групп риска, а не всему населению страны. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью «Национальной службе новостей».

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать», — сказал Онищенко.

Депутат считает, что вакцинировать нужно группы риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.

«Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями», — считает бывший главный санитарный врач страны. Также в группы риска Онищенко включил учителей и врачей. По его мнению, этого достаточно, чтобы остановить эпидемический процесс. Онищенко отметил, при этом даже указанные выше группы — это 20–30 млн человек.