Власти расширили территорию морского порта Владивостока

К морскому порту Владивостока присоединили новые территории. Соответствующее распоряжение о расширении границ порта подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

В правительстве рассказали, что на новой территории планируется строительство морского терминала для перевалки угля мощностью 20 млн т в год.

«В будущем терминал поможет увеличить долю экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упростит доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что инициатива предусмотрена программой развития угольной промышленности, которую утвердило правительство в текущем году. Предполагается, что реализация этой программы даст возможность к 2035 году нарастить обороты в добыче угля до 485 млн т по консервативному сценарию и до 668 млн т по оптимистичному сценарию.