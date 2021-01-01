Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 75,86 (+0,41) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,46 (+0,43) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
РБК Pro: как концепция 15-минутных городов меняет мир Pro, 12:28 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 12:14 Репетиции в масках: как работает Королевский театр в Мадриде в пандемию Общество, 12:13  СМИ узнали о планах «Химок» выкупить права на футболиста «Спартака» Спорт, 12:13 Власти расширили территорию морского порта Владивостока Экономика, 12:07 Мишустин упростил правила оформления инвалидности Общество, 12:02 Роскомнадзор попросил IT-компании помочь cоздать видеохостинги для СМИ Технологии и медиа, 11:49 Глушаков назвал невызов Дзюбы в сборную решением «не только Черчесова» Спорт, 11:45 Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19 Общество, 11:40 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 11:25 От «купим квартиру» до «у меня ключи»: молодые бизнесмены выбирают жилье РБК и ВТБ, 11:13 Что взять в ипотеку: трешку за МКАДом или однушку в Медведково РБК и ВТБ, 11:06 СМИ узнали о переговорах «Спартака» с футболистом сборной Перу Спорт, 11:02 Клуб пенсионерок взорвал рынок США. Они обогнали Dow и стали звездами ТВ Инвестиции, 11:01
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Экономика ,  
0 

Власти расширили территорию морского порта Владивостока

К морскому порту Владивостока присоединили новые территории. Соответствующее распоряжение о расширении границ порта подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

В правительстве рассказали, что на новой территории планируется строительство морского терминала для перевалки угля мощностью 20 млн т в год.

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности
Экономика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

«В будущем терминал поможет увеличить долю экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упростит доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что инициатива предусмотрена программой развития угольной промышленности, которую утвердило правительство в текущем году. Предполагается, что реализация этой программы даст возможность к 2035 году нарастить обороты в добыче угля до 485 млн т по консервативному сценарию и до 668 млн т по оптимистичному сценарию.

В июле Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Программа предусматривает увеличение добычи угля с 439,3 млн т в 2018 году до 485 млн т к 2035 году по консервативному сценарию или до 668 млн т по оптимистичному сценарию. «Прогноз по экспорту составляет от 259 млн до 392 млн т соответственно», — говорится в сообщении.
Также согласно программе планируется обновить производственные мощности и создать новые производственные комплексы в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Программа должна пройти в три этапа.

морской порт Владивосток уголь
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Материалы по теме
Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
Экономика
РЖД ограничили отправку грузов в порт Владивостока из-за забастовки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter