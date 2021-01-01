«Сбер» предупредил об использовании мошенниками роботов для звонков

«Сбер» предупредил об использовании телефонными мошенниками роботов-помощников, которые сообщают о подозрительных банковских операциях. Об этом компания сообщает в своем Telegram-канале.

«Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников», — говорится в сообщении банка.

В «Сбере» рассказали, что если раньше звонки делали специально обученные люди-«звонари», то сейчас звонит робот-помощник, который указывает о подозрительных операциях, после чего предлагает устранить проблему, соединив с фиктивной службой безопасности. В банке обращают внимание, что чаще всего мошенники звонят с номеров, начинающихся с цифр +7 495 или +7 499, тогда как представители Сбербанка звонят с номера 900.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2020 года Банк России заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что почти в четыре раза больше, чем за январь—июнь прошлого года. Такие данные представлены в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», который подготовил ЦБ.